お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が17日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。大手コンビニについて語った。

「ローソンの激辛焼きそば、ペヤングのヤツ。食べてないですか？」と切り出したせいや。「ペヤングのヤツは期間限定で終わったんです。でも好きやねん、ペヤングの激辛とか。それはもうなくて、久しぶりにパックの普通の焼きそば。できあがった惣菜の焼きそばみたいなのでペヤングのソースかけて食べる、これがうまい！」と太鼓判を押した。

「ひさびさヒット商品。ローソンの激辛ペヤング焼きそば、これはおいしいね」と大絶賛。相方の粗品からペヤングの激辛は特に辛いと感想を伝えられると「いいくらいでしたね。今回のパックのやつはちょうど良くて」と答えた。

「セブイレ（セブン-イレブン）とファミマ（ファミリーマート）のCMきても断ってまうわ。今ローソンがアツい！」と熱弁。「ちょっと前の俺だったらやってたかもしれないけど、ローソンに残しときます。この枠は。ローソン一歩前進。コンビニで何が好きって聞かれたら…俺はしっかりローソンなんですよって」と語った。