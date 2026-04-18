俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。デビュー前に目指していたことを明かした。

柳楽はNetflix配信ドラマ「九条の大罪」で共演のSixTONES松村北斗や、MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔について「うらやましいですよ。割としっかり歌とかも…すごくて、俳優もできてるっていうのは、ちょっとそれになりたかったなって」と打ち明けた。

そして「1回、僕もその事務所とかね、受けたことがあって…」と明かし、「何かね、返事が遅かったんですよ、来なかったんですよなかなか。それで落ちたなと思って。それで、今の事務所に入って『誰も知らない』っていう作品に…。撮影してる時に通過したよっていう書類が届いたんですよね。今かーと思って」と振り返った。

MCの笑福亭鶴瓶が「一緒にあそこへ交じって踊りたいとか思うたことあるの？」と聞くと、「思いますよ。いまだにある」と答えた。そして藤ケ谷からライブについて聞かれると「ホント、いいなって」と明かした。

藤ケ谷が「僕は今日、午前中レコーディングしてきたんです」と言うと、柳楽は「うわ〜！ それ言いたかった！」と笑い、「レコーディングって言葉いいですね」と話した。