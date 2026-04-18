＜止めないママ友＞子どもの友達の「一口ちょうだい」に親子でウンザリ…角が立たない断り方は？
子どもを連れてママ友と食事に行くと、他の子から「一口ちょうだい」と言われることがあるかもしれません。お互いに食べたいものを注文してお金を払っているのにという考えから、それを言われると嫌な気持ちになる人もいます。ママスタコミュニティのあるママも、どうやって断ればいいのかと悩んでいるようです。
『子ども同士が仲よしで、よくランチをする子がいます。その子が、うちの子が頼んだものを「一口ちょうだい」と言ってきます。相手のママも止めないし、うちの子どももしぶしぶあげているので困っています。はっきり「食事はシェアしたくないんだよね」という断り方をしたり、嫌な顔をした子どもに「嫌なら嫌と言ってもいいんだよ？」と断らせたりしていますが、直りません。今後も長い付き合いになりそうなのですが、「一口ちょうだい」に角が立たない返し方はありますか？』
子どもに断らせるのはかわいそう
『お子さんの年齢がいくつかわからないけれど、投稿者さんがそばにいるのに、お子さんに断らせるのはかわいそう。お母さんは守ってくれないんだと悲しくなるよ』
『「ダメ」と親のあなたがその子に言ってあげたらいいだけ。子どもが嫌がっている、困っているのに助けてあげないお母さんは、正直どうかと思う』
投稿者さんは子どもに対して「嫌なら嫌と言っていい」と伝えていますが、実際子どもが相手にはっきり断れるかというと、難しいかもしれません。相手は仲よくしている友達ですし、その親も同席している状況です。断れば友達との関係が悪くなり、親からも何か言われるのでは？ と考えてしまうのではないでしょうか。また自分が困っているときに「親は何もしてくれない」と感じてしまう可能性を指摘する声もありました。ここは親である投稿者さんが断った方がよさそうですね。そうすることで、子どもも「親に守られている」と感じられるのではないでしょうか。
「一口ちょうだい」への上手な返し方は？
量が足りなくなるから……
『「よく食べるから、一口あげたら足りなくなっちゃうよ」かな』
『「これをあげちゃうと、あとでお腹が空くからあげられないの〜」でいいんじゃない？』
お互いに食べたいメニューを注文しています。それを友達に分けてあげると、食べ足りなかったり、あとでお腹が空いてしまうかもしれませんね。「一口ぐらい……」と相手は思うかもしれませんが、「お腹を満たせる量をきちんと食べさせたい」と言うのも一案ではないでしょうか。
親に頼んでもらって
『角が立たない断り方はないよ。「食べたいならママに頼んで買ってもらってね」と言うしかない』
一口食べたいと思うならば、他の人の分をもらうのではなく、親に頼んで注文してもらいましょう。そうすればその子のママが判断をすることになります。他の人が頼んだものを食べたいならば、自分たちでお金を出して注文するのが自然な流れでしょう。それをはっきりと伝えることも必要になってきそうです。
『私が答えたことがある内容。「ごめんね、自分で全部食べたいから自分用に注文したんだよ。次からはみんなで分けて食べる用に、頼みたいときは注文前に相談してね。お金も分けて払わないといけないからね。今どうしても食べたかったら、お母さんにお願いしてみてね」』
あるママは、実際に使ったフレーズを教えてくれています。食べたいメニューを自分用に注文したこと、そしてもし分けるなら次からは前もって言ってほしいことなどを伝えたようですね。もちろんシェアするならばお金の問題も出てきますから、分けることを簡単に捉えないように淡々と話すとよさそうです。
嫌味まじりに
『思い切り笑顔で、「またぁ〜？ 毎回毎回だな」と言ったら、言われなくなった過去がある』
毎回のように「一口ちょうだい」と言われるのであれば、「いつも言うよね」と少し嫌味っぽく言うことで、相手に気づきを与えることができるかもしれません。子ども相手に大人げないかもしれませんが、強めな態度に出ることで、いつも迷惑していることが伝わるのではないでしょうか。
一口ちょうだいと言わせない！注文する前の対策
『オーダーする時点で「いつも足りないみたいだから、自分の分をもう少し多く頼んでおいたら？」と言ってみたらどうかな』
『相手の子どもと同じメニューにしたら？』
毎回「一口ちょうだい」と言われているようですから、次からは注文をする時点で相手にひと言伝えるのもよさそうです。「いつも少し足りないようだから、多めに注文しておいたら？」と言えば、投稿者さんの意図も伝わるのではないでしょうか。
もしくは「相手の子と同じメニューを注文する」との意見もあります。相手の子は、目の前にあるご飯と違うものが気になって、食べたいと思っているのかもしれません。そもそも同じものを注文すれば、一口もらう必要もなくなりますね。
子どもに注意しない親って……
『食事はシェアしたくないと言っているのに、何も言わない相手のママ。今後の付き合いを考えた方がいいと思う』
子どもの年齢はわかりませんが、子どもが「一口ちょうだい」と言うのを止めない相手のママにも問題があるのではないでしょうか。もしかしたら、食事以外でも同じように注意しないのかもしれません。わが子が他の子に嫌な思いをさせていると判断できないのであれば、今後大きなトラブルに発展する可能性もあります。投稿者さんや子どもが食事のこと以上に嫌な思いをしないために、その親子との付き合い方を考えていくことも必要かもしれません。