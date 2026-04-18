“劇的な結末”でバースデー予選通過ならず 吉田優利、26歳の抱負は
＜JMイーグルLA選手権 2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞2026年4月17日。吉田優利は26歳の誕生日を迎えた。「過ごし方は変わらないですよ（笑）。金曜日にプレーした、という感じです」。40位から出た2日目は午前組の9時5分にティオフ。3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「74」という結果だった。
＜連続写真付解説＞吉田優利の腕の使い方にドローの打ち方がつまってた
「ボールがラフで足が砂、みたいな状態が3回続いちゃった」と前半2番でダブルボギー。序盤はバタバタとしてしまったが、息を整え立て直し、バーディパットを打つ回数を増やしていく。12番で2メートルを沈めトータル1アンダーまで戻した。目指すはカットライン安全圏内へのカムバック。しかし、そこからはチャンスを生かしきれず、パーを並べる結果になった。ホールアウト時点で67位タイ。65位までの予選通過ラインには届かず、午後組の結果を待つことになった。「いけるかな、どうかな」。そこからは65位を行ったり来たり。だがギリギリ圏内にいたなか、全体最終組のイ・イルヒ（韓国）が最終9番でバーディを奪ったことで、最後の最後に66位に押し出されるという結末に。1打及ばず予選落ち、となった。26歳の抱負を問われると、「えー、どうしましょう…」と熟考。「もっとゴルフがうまくなりたいし、ゴルフ以外の生活もいいバランスで過ごせるようにしたい。休む方がいいのに練習をしたり、練習をしなきゃいけないのに休もうとしたり…。そういう塩梅を大事にしながら生活を送りたいです」。まずはこの週末の“塩梅”が、来週の海外メジャー「シェブロン選手権」（テキサス州メモリアル・パークGC）へとつながっていく。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国女子ツアー 2日目の成績
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