歌手の和田アキ子（76）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。新番組の放送時間への不満をもらす場面があった。

アシスタントの垣花正アナウンサーが「いろんな新番組が始まったり、ロケだったり」と和田のこの春からのスケジュールに触れると、和田も「これも良くしてくれて」と感謝。

そんな中、今月7日からスタートしたTBSの新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）の話題に。「困るんですよ。12時56分って凄い嫌な時間よ」と和田。「いや、私もちょっとスタッフに言ったんです。だいたい9時ぐらいでゴールデンって言うじゃないですか。で、10時から11時ってだいたいニュースなんです。1時過ぎるとバラエティやったりアニメになったりする。（0時）56分ってのは難しいんですよ」ともらした。

垣花正アナウンサーが「今TVerもありますから」と話すも、和田は「そうですけど、私は11時半ぐらいになってくれたら、ちょっとニュースを見た後に、ちょっとちょこちょこと用事して見るっていう。56分ってのが、自分でもテレビ見ながら“なんで56分やねん！”っていつも思うんです」とクレームを入れた。

垣花アナが「まあ個人の感想ですね」とフォローするも、和田は「皆さんに見ていただいて、評判良くなったら早い時間になるかもわからないから」と呼びかけた。