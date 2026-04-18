俳優荒木飛羽（20）が18日、都内で、カレンダー発売イベント取材会に出席した。

荒木は10月放送予定の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」への出演が決定している。プライベートではサッカーが好きだと明かし「毎日走っていたので頑張れるかなと思っていたんですが、ランナーさんの体形になるのが難しい」とランニングに取り組んでいると明かした。

「準備期間はたくさんいただいたので、プライベートでも10キロ走ったり、練習会を開いてもらったり。出演する俳優さんみんなで団結して頑張りました」と続けた。

現在もランニングは続けているといい、「先生には走るのは朝が良いと言われたんですけど、夜中に走るタイプで」と苦笑い。「夜中の12時くらいから1、2時間は走ります」とストイックさをのぞかせた。

子役時代に数々の人気俳優の幼少期役を演じて話題となった荒木は20歳を迎え、現在は初主演映画「炎かがよへ」（松田圭太監督）が公開中。今後の目標を聞かれ「憧れてきた先輩方が視野が広い方々だったので、自分もそうなりたいですね」と話した。

「たくさん憧れる方はいますが、佐藤健さん、高杉真宙さんとかですね。幅広く演じていきたいので、最近あまりやっていないサスペンス、青春ものに挑戦したい」と語った。