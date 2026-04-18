辻希美、大量のピーマン肉詰め公開「ピーマン何個分？」「山盛りでびっくり」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの辻希美が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量に作ったピーマンの肉詰めを公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「お店みたい」と話題の山盛りピーマン料理
辻は、ずっと食べたかったというラーメンを食べたことを報告するストーリーズ投稿に続き、前日の夕飯作りの様子を披露。「そして夕飯は大量のピーマンの肉詰め作ったら せいあが友達とご飯食べにら行くと言われ」（※原文ママ）と、下ごしらえが施され、しっかりと肉詰めされたピーマンが山のように盛られた写真とともに、長男・青空（せいあ）くんが外出することになったと明かしている。このことについて、同月16日に更新した自身の公式ブログでは「もっと早く言って欲しいわ 高校生あるあるじゃない？！明日のお弁当はピーマンの肉詰めだらけだな」とつづっている。
その後のストーリーズ投稿では「強制的に今日のお弁当はピーマンの肉詰め入れました」と記し、青空くんへの手作り弁当の写真を投稿。オムライスをメインに、焼き色のついたピーマンの肉詰めが3つ、花の形に飾り切りされたウインナーやパスタなどが添えられたボリューム満点の弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「ピーマン何個分？」「まさに山盛りでびっくり」「お店みたい」「焼いてもお肉が剥がれてないのさすが」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「お店みたい」と話題の山盛りピーマン料理
◆辻希美、大量に作ったピーマンの肉詰め披露
辻は、ずっと食べたかったというラーメンを食べたことを報告するストーリーズ投稿に続き、前日の夕飯作りの様子を披露。「そして夕飯は大量のピーマンの肉詰め作ったら せいあが友達とご飯食べにら行くと言われ」（※原文ママ）と、下ごしらえが施され、しっかりと肉詰めされたピーマンが山のように盛られた写真とともに、長男・青空（せいあ）くんが外出することになったと明かしている。このことについて、同月16日に更新した自身の公式ブログでは「もっと早く言って欲しいわ 高校生あるあるじゃない？！明日のお弁当はピーマンの肉詰めだらけだな」とつづっている。
◆辻希美の投稿に「ピーマン何個分？」の声
この投稿に、ファンからは「ピーマン何個分？」「まさに山盛りでびっくり」「お店みたい」「焼いてもお肉が剥がれてないのさすが」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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