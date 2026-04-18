◆春季高校野球神奈川県大会▽４回戦 横浜４―３鎌倉学園（１８日・サーティーフォー保土ケ谷）

今春のセンバツに出場した横浜が土壇場の逆転勝利で鎌倉学園を下し、８強入りを決めた。

プロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）はベンチスタートだったが、１―１の２回無死二塁、カウント２―２の場面でセンバツ後初の公式戦のマウンドへ。７回までは得点を与えなかったものの、８回に勝ち越し適時打を浴びた。しかし、打線が土壇場の９回に３点を奪って逆転に成功し、苦しみながら接戦を制した。織田は２番手で８回を投げて６安打２失点、７奪三振だった。

実は登板直後の３回ごろから、右手中指の血豆が潰れていた。村田浩明監督（３９）は「代わるか？」と確認したが、右腕は「代わりません」と続投を志願。リリースの位置を下げ、配球もカットボールを多めにするなど工夫して９回まで投げ抜いた。

土壇場で粘りを見せた打線には「すごくうれしかった」と感謝。アクシデントを対応力で乗り越えた自身の投球内容については、「ちょっと深く（ボールを）握るとか、そういうところはやってきていた。まだまだ納得のいくボールも投げられていないですし、そこよりもチームを勝たせると意味で弱いところがあった。自分としてはまだ成長できるんじゃないかなと思います」と、冷静に振り返った。