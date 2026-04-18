◆米大リーグ エンゼルス８―０パドレス（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

エンゼルス先発Ｊ・ソリアーノ投手が１７日（日本時間１８日）、８連勝中のパドレスに対し５回２／３を２安打無失点と好投。開幕から土つかずの５連勝で貯金を「１」とした。

エ軍ではこの日、２００２年のワールドシリーズ制覇の原動力となった球団レジェンド、Ｇ・アンダーソン氏が５３歳の若さで急逝したことが発表された。ナインは袖に同氏のイニシャル「ＧＡ」と綴られたワッペンをつけてプレーした。

ソリアーノは今季通算成績は５先発で５勝０敗、３２回２／３を投げて１１安打１失点、防御率０・２８となった。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス氏のＸによると、シーズン最初の５登板で計３０イニング以上を投げた最近８０年間の投手で、３位の防御率だったという。１位はＦ・バレンズエラ（ドジャース）が８１年に記録した０・２０、２位も８５年のバレンズエラで０・２１だった。

また防御率０・５０以下で１１安打以下だったのは、１９１３年の自責点制定以後で史上初の快挙だったという。