爆笑問題・田中裕二の自宅“豪邸”で食事会 妻・山口もえの手料理でもてなし 東貴博「家がデカい」「くそ〜」
お笑い芸人の東貴博が、18日までに自身のブログを更新。爆笑問題・田中裕二の自宅で行われた食事会の様子を明かした。
【写真】「部屋広っ！」爆問・田中の豪邸を公開
東は「最高の夜！」と題し、「先日 爆笑問題の田中さんちにお呼ばれ」と報告。食卓には料理やワインが並び、古坂大魔王やX-GUNの西尾季隆らとともに食事を楽しんだという。
会は家族ぐるみで行われ、「みんな家族を連れ立って」とリラックスした雰囲気だった様子。「全然気を使わないのよね むしろ田中さんが使う」と振り返り、和やかな空気感を伝えた。
子どもたちも一緒に参加し、ハンモックで遊ぶ様子や、古坂が東の次女を高く持ち上げる場面では「高過ぎる」としながらも「超絶笑顔で楽しんでた」とほほ笑ましいエピソードを披露。「最高の夜よね」と充実した時間を振り返った。
また、田中の妻でタレントの山口もえが料理を振る舞い、田中自身が後片付けをしていたことにも触れ、「何から何までご馳走さMAX！」と感謝をつづった。
最後には「つーか家がデカい」「くそ〜」と率直な感想も明かし、楽しいひとときを締めくくった。
投稿には「テーブルでかっ」「部屋広っ」「どんな豪邸なんですかっ！」「このメンバーは楽しいはず」などの声が寄せられ、にぎやかな交流に反響が広がっている。
【写真】「部屋広っ！」爆問・田中の豪邸を公開
東は「最高の夜！」と題し、「先日 爆笑問題の田中さんちにお呼ばれ」と報告。食卓には料理やワインが並び、古坂大魔王やX-GUNの西尾季隆らとともに食事を楽しんだという。
会は家族ぐるみで行われ、「みんな家族を連れ立って」とリラックスした雰囲気だった様子。「全然気を使わないのよね むしろ田中さんが使う」と振り返り、和やかな空気感を伝えた。
また、田中の妻でタレントの山口もえが料理を振る舞い、田中自身が後片付けをしていたことにも触れ、「何から何までご馳走さMAX！」と感謝をつづった。
最後には「つーか家がデカい」「くそ〜」と率直な感想も明かし、楽しいひとときを締めくくった。
投稿には「テーブルでかっ」「部屋広っ」「どんな豪邸なんですかっ！」「このメンバーは楽しいはず」などの声が寄せられ、にぎやかな交流に反響が広がっている。