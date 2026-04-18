開催：2026.4.18

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 0 - 5 [レンジャーズ]

MLBの試合が18日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとレンジャーズが対戦した。

マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。

1回表、1番 ブランドン・ニモ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 SEA 0-1 TEX

3回表、3番 ワイアット・ラングフォード 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 SEA 0-2 TEX

7回表、4番 ジェーコブ・バーガー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 SEA 0-3 TEX

9回表、6番 アンドルー・マカチェン 2球目を打ってライトへの犠牲フライでレンジャーズ得点 SEA 0-4 TEX、7番 ジョシュア・ヤング 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 SEA 0-5 TEX

試合は0対5でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのギャビン・コリアーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマリナーズのローガン・ギルバートで、ここまで1勝3敗0S。

ここまでマリナーズは8勝13敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方レンジャーズは11勝9敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 14:02:26 更新