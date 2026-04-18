胸元のリボンがポイント！セガプライズ サンリオ「ポムポムプリン グランデぬいぐるみ 〜祝30周年〜」
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、サンリオ「ポムポムプリン グランデぬいぐるみ 〜祝30周年〜」を紹介します☆
セガプライズ サンリオ「ポムポムプリン グランデぬいぐるみ 〜祝30周年〜」
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約38×30×52cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の誕生30周年をお祝いした、大きなぬいぐるみがセガプライズに登場。
約52センチの大ボリュームで、存在感も抜群です！
丸い「ポムポムプリン」のシルエットを再現し、抱き心地もバッチリ。
胸元には「ポムポムプリン」のカラーをイメージしたリボンを付けています。
アニバーサリーイヤーにぴったりな、特別感ある「ポムポムプリン」グッズです☆
30周年をお祝いする、大ボリュームな「ポムポムプリン」のぬいぐるみ。
セガプライズの「ポムポムプリン グランデぬいぐるみ 〜祝30周年〜」は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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