セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス」 LLぬいぐるみ ゆったりVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 LLぬいぐるみ ゆったりVer.

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約35×24×34cm

種類：全1種類（ミッキーマウス）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

にっこり笑顔が愛らしい「ミッキーマウス」のぬいぐるみがセガプライズから登場。

全長約35×24×34cmと存在感もたっぷりです！

また、ふわふわとした素材なので触り心地も抜群。

ちょっぴり視線を下げた「ミッキーマウス」の仕草もポイントです。

思わずぎゅーっと抱きしめたくなる手触りにも癒やされそう☆

ソファーの上に飾ったり、枕元に置いて一緒に添い寝もできる「ミッキーマウス」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズのディズニー「ミッキーマウス」 LLぬいぐるみ ゆったりVer.は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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