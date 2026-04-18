ふわふわとした手触りに癒やされる！セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 LLぬいぐるみ ゆったりVer.
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス」 LLぬいぐるみ ゆったりVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 LLぬいぐるみ ゆったりVer.
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約35×24×34cm
種類：全1種類（ミッキーマウス）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
にっこり笑顔が愛らしい「ミッキーマウス」のぬいぐるみがセガプライズから登場。
全長約35×24×34cmと存在感もたっぷりです！
また、ふわふわとした素材なので触り心地も抜群。
ちょっぴり視線を下げた「ミッキーマウス」の仕草もポイントです。
思わずぎゅーっと抱きしめたくなる手触りにも癒やされそう☆
ソファーの上に飾ったり、枕元に置いて一緒に添い寝もできる「ミッキーマウス」の大きなぬいぐるみ。
セガプライズのディズニー「ミッキーマウス」 LLぬいぐるみ ゆったりVer.は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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