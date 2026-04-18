元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美が、抜群スタイルの全身を披露した。

１８日までに自身のインスタグラムを更新し「ふりふりパーカー」と題して投稿。「ギャザーのところを何度も何度も試作を繰り返し。ストリートなのにガーリーなところ。推し。空港ファッションにも取り入れたい」と説明。自身がディレクターを務めるブランド「Ｒｏｓｙ ｌｕｃｅ」のアイテムを紹介した。

そのパーカーにフェザー素材のミニスカートを合わせた甘辛コーデ。ハイソックスで美脚を強調し、フォロワーは「今日もセレブでスタイル良くておしゃれで可愛いね」「ヤバい、マジでヤバすぎるくらい世界一ミニスカートが似合ってて世界一超かわいい」「着こなす姿はさすが」「ともちんの圧倒的なオーラに目を奪われました」「スタイル憧れです」とあこがれていた。

身長１５４センチと公表している板野は、昨年１０月に４３・３キロから３９・６キロと約４キロのダイエットに成功したことを報告。スラリとした体型で、コメント欄には「脚が細すぎ」「スタイル抜群羨（うらや）ましい」「脚交換したいです」「スタイル良すぎ」といった声が寄せられた。