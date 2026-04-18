◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽早大５―０東大（１８日・神宮）

早大の先発左腕・香西一希（４年＝九州国際大付）が、東大に対し準パーフェクトの快投を見せた。

直球のスピードは１３０キロ台前半が中心だが、制球力が抜群で東大の打者をほんろう。７回１死から東大の２番・秋元諒（３年＝市川）に右前打を打たれたが、四死球を与えることなく打者２８人で試合を終えた。２７個のアウトの内訳は三振１３、内野ゴロ７、内野フライ４、外野フライ３だった。

香西は、２０２２年の春夏に九州国際大付のエースとして甲子園に出場。センバツでは８強に進出した。早大では１年秋からリーグ戦に出場して、昨年まで通算２６試合３勝１敗。今年から先発に転向し、この試合が初めての先発マウンドだった。

１１８球での見事な“準完全投球”。左腕は「四球がなかったことが一番。大胆に投げることが出来たのが（好投の）要因だと思います」。パーフェクトへの意識を尋ねられると「６回、７回ぐらいに頭をよぎりましたが、よぎったらダメですね」と返して周囲を笑わせた。