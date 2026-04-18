歌手の和田アキ子（76）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。「おまかせロス」について本音をぶっちゃけた。

先月29日、40年放送されたTBS「アッコにおまかせ！」が最終回を迎えた。ラジオでも40年続けたルーティンが変わることに、不安を吐露していた。

番組終了から約3週間となり、和田は「私、本当に『おまかせ』終わって、正直“おまかせロス”っていうか、40年も生放送で同じことをやってきて、絶対、体どこか変わると思ったら、なんともないですね！」とキッパリ。

「スケジュール的な都合もあるけど、土日のディズニーはやめようって。元々言ってましたから」としつつ、「それと『おまかせ』もそうですし、その後で本当に局も違うのにやっていただいた、日本テレビさんの『おしゃれクリップ』もそうですけど、私、本当に皆さんに良くしていただいた。本当に番組がうまくいったのも、長く続いたのも、いろんな意味で皆さんのおかげだから。もう幸せですよ、本当に」と感謝した。