辻希美、残り物詰め込んだ自分用弁当公開「親近感」「残り物とは思えないクオリティ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの辻希美が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。自分用の手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「可愛すぎる」と話題の残り物弁当
辻は「お弁当の残り詰めて私も現場に持って行く事にした」と記し、ハローキティの2段の弁当箱に詰められた自分用の手作り弁当を公開。1段にはオムライス、もう1段にはピーマンの肉詰めやウインナー、星の形のポテト、パスタなど様々なおかずが彩り良く入れられ、爪楊枝が添えられかけやすく工夫されているラッブに包まれたケチャップが添えられている。
この投稿に、ファンからは「キティちゃんのお弁当箱可愛すぎる」「残り物活用に親近感」「残り物とは思えないクオリティ」「栄養バランスバッチリ」「ケチャップ真似したい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「可愛すぎる」と話題の残り物弁当
◆辻希美、自分用手作り弁当公開
辻は「お弁当の残り詰めて私も現場に持って行く事にした」と記し、ハローキティの2段の弁当箱に詰められた自分用の手作り弁当を公開。1段にはオムライス、もう1段にはピーマンの肉詰めやウインナー、星の形のポテト、パスタなど様々なおかずが彩り良く入れられ、爪楊枝が添えられかけやすく工夫されているラッブに包まれたケチャップが添えられている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「キティちゃんのお弁当箱可愛すぎる」「残り物活用に親近感」「残り物とは思えないクオリティ」「栄養バランスバッチリ」「ケチャップ真似したい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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