「有名人が勧めていたから」という理由で投じたお金は、暴落が来た瞬間に霧散します。投資の成否を分けるのは、銘柄の知識量ではなく、自分がそのリスクをどこまで「自分事」として理解しているか。本記事では、SNSで多くの初心者の背中を押し続けている投資家・たけ氏の著書『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』（KADOKAWA）より、不安を確信に変え、荒れ相場で「こんなときどうしたら」の悩みに答えるQ&Aと、投資の世界で生き残るための条件について解説します。

暴落を「ボーナスタイム」に変えるQ&A

Q1 暴落がチャンスなのは理解しましたが、いざ画面が真っ赤になると怖くて手が出ません。

A1 論理（脳）と感情（心）を切り離しましょう。

人は増えることよりも「減ること」のほうが2倍近く強く感じるといわれています。恐怖を克服しようとするのではなく、恐怖を感じたまま「少しだけ買い増す」など、小さな行動をとりましょう。一度でも「暴落時に買って、その後の反発で利益が出た」という成功体験を積めば、次の暴落を楽しみに待てるようになるかもしれません。

Q2 VIX指数が30を超えました！ 手元の現金をすべて投入してもいいですか？

A2 絶対に一括投入してはいけません。暴落は「二段下げ、三段下げ」があるからです。

歴史的な暴落は数カ月続くこともあります。VIXが30で全額使うと、40、50になったときに指をくわえて見ているしかありません。「30を超えたら現金の20％、40を超えたらさらに20％」のように、必ず弾丸（資金）を小出しにするルールを徹底してください。

Q3 新NISA枠を使い切っているときに暴落が来ました。特定口座で買うべきですか？

A3 はい、迷わず特定口座で買いましょう。

「非課税じゃないともったいない」とチャンスを見送るほうがもったいないです。暴落時に特定口座で安く仕込んだものは、将来の利益が大きくなる可能性が高いです。税金を20％払っても、預金で寝かせておくより遥かに資産を押し上げてくれます。

Q4 もし今回の暴落が、世界恐慌のように20年も戻らなかったらどうしますか？

A4 そのときこそ「積立投資」が最強の武器になります。

20年戻らないということは、20年間「世界中の株をバーゲンセール価格で買い続けられる」ということです。価格が低い期間が長いほど、積立投資では大量の「口数」を貯め込めます。安く買い続けることで、元の価格に戻らなかったとしても途中で利益を出すことも可能です。もっとも、全世界株式やS&P500が暴落して元の株価に戻らなかったことは歴史上はありません。

Q5 暴落時にSNSで「もう米国株の時代は終わった」とインフルエンサーが言っています。

A5 スマホの画面を閉じて、そっと「気絶」してください。

暴落時のSNSでも不安を煽ってインプレッション（表示回数）を稼ごうとする「ノイズ」を見かけることがあります。不安を煽る人は、あなたの資産に責任を持ってくれません。そういった個人の意見ではなく「過去の実績」と「いずれ必ず回復する」と信じることが大事です。

「みんなが怖い」ときこそ好機、資産の寿命を延ばす暴落攻略Q&A

Q6 暴落時に、ゴールドを売って株を買い増すのはアリですか？

A6 それはアリです！

株が下がるとき、ゴールドは上がっているか価格を維持していることが多いです。高く売れるゴールドを一部利益確定し、安くなった株を買う。これは「安く買って高く売る」行動です。資産配分がズレた分を戻す（リバランス）ことで、回復期の伸びが変わるので選択肢としてアリです。

Q7 暴落で家族がパニックになっています。一緒に資産を見ている妻にどう声をかければいいですか？

A7 下記図表を一緒に見せてあげてください。

［図表］過去の暴落と回復の軌跡 出典：『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』（KADOKAWA）

「今までの暴落も全部乗り越えてきたよ」「今はバーゲンセール中だから、数年後には笑えるよ」と、根拠を持って伝えましょう。

Q8 暴落中、分配金や配当金が出る銘柄に乗り換えたくなります。

A8 隣の芝生が青く見えているだけです。航路を守りましょう

暴落時は「目に見える現金（配当）」が欲しくなりますが、銘柄をコロコロ変えるとリターンが落ちることがあります。今のインデックス・ファンド（オルカンやS&P500）も、中身の企業はしっかり配当を出しており、それがファンド内で再投資されています。上昇局面では配当を出さないで再投資するほうが効率的に資産を回復させる近道になります。

Q9 家計管理アプリで資産が減るのを見るのもつらいです。

A9 グラフの期間を「全期間」に変更してみてください。直近の1カ月だけ見れば崖を転げ落ちるようなグラフでも、全期間で見れば「小さな凹み」にすぎないことがわかります。

自分のこれまでの入金努力と、過去の右肩上がりの軌跡を確認することで、今の暴落が「誤差」であることを脳に教え込みましょう。

Q10 暴落が完全に終わった（買い場が終了した）サインはありますか？

A10 VIX指数が20を下回ったら終了です。

そのころには、株価はすでにかなり回復しています。つまり「みんなが安心したとき」は、もう安くはないということです。みんなが恐怖を感じているときこそが、真のボーナスタイムだと心得てください。

投資の講演後、個別相談会で多かった「驚きの悩み」

以前、東京ビッグサイトで開催された資産運用EXPOで講演をしたときのことです。講演終了後、個別相談のために長い列ができました。そこで一人ひとりの質問に答えていたのですが、驚くほど多かったのがこんな悩みでした。

「この株は今後伸びそうですか？」「いつ損切りしようか悩んでいます……」

そこで僕が「なぜその株を保有しているのですか？」と聞き返すと、「〇〇さん（インフルエンサー）がオススメしてくれたので……」という答えが返ってきました。

これを聞いて、僕は非常に危ういなと感じました。銘柄のことをしっかり理解せずに持っていると、どのタイミングで利益を確定させ、いつ損切りをすべきかという判断が自分で下せなくなるからです。なぜ下落しているのかもわからないまま、ただ膨らむ含み損を眺めることになってしまうのです。

理解のなさが「握力」を奪う

銘柄に対する理解が浅いと、いざ暴落が起きたときに焦って手放してしまいがちです。あるいは、逆に損切りができずにズルズルと損失を拡大させてしまう最悪のケースも招きかねません。あなたが市場である銘柄を買うとき、その裏側では必ず「売っている人」がいます。

自分がその銘柄を買う根拠や、将来のシナリオを自分なりに持っておかないと、投資の世界で生き残る確率は極端に低くなってしまいます。自分が買った瞬間に株価が下がり、売った直後に上がってしまう……。そんな現象が起きがちなのは、自分の判断基準を持っていないからです。

自分が理解できるものだけに投資する

相場が大きく変動したとき、最後に自分を支えてくれるのは、その銘柄をどれだけ理解しているかという「握力（ホールド力）」です。あなたは、インフルエンサーがオススメしているからという理由だけで、中身も知らない相手と結婚しますか？ 投資もそれと同じです。

自分がしっかり納得し、仕組みを理解できたものにだけ大切なお金を託す。当たり前のことですが、このシンプルなルールを徹底することこそが、長期投資を成功させるための鉄則です。

たけ

投資家