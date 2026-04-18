【ひらがなクイズ】ビンの栓や腰に固定する器具に共通する2文字は？ 1分で考えてみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、自然素材から医療・服飾、そしてIT・外交分野で使われる専門用語まで、カタカナで表記されることの多い言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。
□□く
□□せっと
ぷろと□□
ヒント：ワインの栓などに使われる弾力のある素材、腰の固定や体型補正に用いる衣具を指す言葉を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こる」を入れると、次のようになります。
こるく（コルク）
こるせっと（コルセット）
ぷろとこる（プロトコル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、樹皮を加工した身近な素材、身体を支える道具、そしてIT社会を支える通信規格といった、分野の異なる外来語がそろっていました。日常生活で耳にする言葉から専門的な用語まで、共通の音を介して繋がる発見を楽しめる構成です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、自然素材から医療・服飾、そしてIT・外交分野で使われる専門用語まで、カタカナで表記されることの多い言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□く
□□せっと
ぷろと□□
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正解：こる正解は「こる」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こる」を入れると、次のようになります。
こるく（コルク）
こるせっと（コルセット）
ぷろとこる（プロトコル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、樹皮を加工した身近な素材、身体を支える道具、そしてIT社会を支える通信規格といった、分野の異なる外来語がそろっていました。日常生活で耳にする言葉から専門的な用語まで、共通の音を介して繋がる発見を楽しめる構成です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)