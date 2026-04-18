◇MLB ホワイトソックス9-2アスレチックス(日本時間18日、サター・ヘルス・パーク)

ホワイトソックスの村上宗隆選手は「2番・ファースト」で先発し、6号満塁弾を放つなど5打数3安打4打点の活躍を見せ、チームの勝利に貢献しました。

村上選手は初回の第1打席で空振り三振に打ち取られますが、3回の第2打席は先頭としてレフトへのヒットを記録すると、4回の第3打席はライト前ヒットで出塁します。

5回の第4打席は空振り三振となりますが、2アウト満塁で迎えた7回の第5打席は、相手投手の158キロのストレートをとらえ、バックスクリーンの上まで運ぶ満塁ホームランを放ちました。打球速度は約183キロ、飛距離約131メートル、打った瞬間確信の特大の一発となりました。

今季の村上選手はここまで5本塁打9打点とチームの得点源として活躍。しかし前日17日は3三振など4打数無安打で終え、今季の成績を78打席60打数10安打、打率.167と苦戦する一面もありました。

それでもこの日、3安打4打点と大当たり。前戦3三振のうさを晴らすような大活躍でチームの勝利を引き寄せました。