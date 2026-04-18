◆米大リーグ アスレチックス２―９ホワイトソックス（１７日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１７日（日本時間１８日）、敵地・アスレチックス戦に「２番・一塁」でフル出場し、メジャー初のグランドスラムとなる６号満塁本塁打を放つなど、メジャー２０試合目で初の１試合３安打と大暴れで、チームの大勝に貢献した。

圧巻のアーチが出たのは、５―１で４点をリードした７回２死満塁の５打席目だ。フルカウントからの６球目。アスレチックスの２番手右腕・アルバラドの９８・２マイル（約１５８・２キロ）を振り抜くと、打球は中堅フェンスだけでなく、バックスクリーンすらも越える豪快な特大の満塁弾となった。３試合ぶりのアーチとなる６号は、打球速度１１４・１マイル（約１８３・６キロ）、飛距離４３１フィート（約１３１メートル）の完璧な一発だった。

村上は試合後の現地放送のインタビューでグランドスラムを「前回の打席（４打席目）で三振してしまっていたので、（投手の）球の軌道はイメージできていた。中途半端に振ることだけはやめようと思って、思い切り振りました」とうなずきながら振り返り、チームの快勝についても「こうしてチームがしっかり四球を取ったり、ヒットを打ったり、打線として活動するとこういうゲームになるので、こういうゲームを１試合でも多くできればと思う」と納得していた。

この日、１打席目こそ空振り三振に倒れたが、２、３打席目に２打席連続安打。メジャー２０試合目の出場で初のマルチ安打、２打席連続安打となった。１割台に沈んでいた打率も２割に戻った。開幕から２０試合での６本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、４８・６発ペース。日本人選手の１年目の最多は１８年大谷（当時エンゼルス）の２２本塁打だが、大きく上回るペースで本塁打を量産している。