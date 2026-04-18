第1子妊娠の藤田ニコル、ふっくらお腹際立つTシャツカジュアルコーデ公開「お腹大きくなってきた」「着こなし可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの藤田ニコルが4月17日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹が際立つTシャツのコーディネートを公開した。
【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「だいぶ大きくなってきた」ふっくらお腹際立つ最新ショット
藤田は「この日はユキとパープルコーデ」とコメント。ふっくらとしたお腹が際立つパープルのゆったりとした長袖Tシャツにデニムパンツ姿で、パープルの洋服を着た愛犬とのショットやソロショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「お腹だいぶ大きくなってきた」「赤ちゃん可愛いだろうな」「着こなし可愛いコーデ」「ファッションを楽しんでるの素敵」などと反響が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「だいぶ大きくなってきた」ふっくらお腹際立つ最新ショット
◆藤田ニコル、ふっくらお腹のカジュアルコーデ公開
藤田は「この日はユキとパープルコーデ」とコメント。ふっくらとしたお腹が際立つパープルのゆったりとした長袖Tシャツにデニムパンツ姿で、パープルの洋服を着た愛犬とのショットやソロショットを公開した。
◆藤田ニコルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お腹だいぶ大きくなってきた」「赤ちゃん可愛いだろうな」「着こなし可愛いコーデ」「ファッションを楽しんでるの素敵」などと反響が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
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