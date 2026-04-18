アメリカのトランプ大統領は、イランが停戦期間中のホルムズ海峡の開放を発表したことについて、「世界にとって素晴らしく、輝かしい日になる」と歓迎しました。

アメリカ トランプ大統領

「イランがホルムズ海峡を完全に開放し、通航に支障はないと発表した。世界にとって素晴らしく輝かしい日になるだろう」

トランプ大統領は17日、イラン側がアメリカとの停戦期間中は「商船の通航のためにホルムズ海峡を開放する」と発表したことについて、このように話しました。

そのうえで、アメリカ軍が実施しているイランの港湾への船の出入りの封鎖措置については、「イランとの協議が100%完了し、合意文書に署名するまで」は継続するとしています。

アメリカとイランの戦闘終結に向けた2回目の対面協議について、アメリカメディアは、19日にも開かれると伝えていて、トランプ大統領は協議の行方に期待感を示しました。

アメリカ トランプ大統領

「ほとんどの点はすでに交渉で合意済みであり、この手続きは極めて迅速に進むはずだ」

トランプ大統領はイランとの合意をめぐり、「いかなる金銭のやり取りも発生しない」と強調しています。