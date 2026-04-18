◇ナ・リーグ ロッキーズ1―7ドジャース（2026年4月17日 デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が17日（日本時間18日）、本拠でのドジャース戦に先発。今季最短の4回を9安打、毎回の5失点で降板し、今季初黒星を喫した。ウォーレン・シェイファー監督（41）は菅野の投球内容を振り返り、改めて信頼感を口にした。

“天敵”にリズムを崩された。初回、先頭打者として対戦した大谷にカウント1―2からの4球目に投じたスライダーを捉えられ、右翼線二塁打を浴びた。その後タッカーの二ゴロで大谷を三塁へと進め、スミスに中犠飛を許し、先制点を失う。さらに2回にもマンシーに右中間へのソロ本塁打を許し、2点目を失うと、3、4回も立て直すことができず、毎回失点を喫した。

大谷には0―2の2回2死一塁からも2打席連続被安打となる右前打を浴びた。日本時代、15年6月10日の交流戦・日本ハム戦で対戦し、2打数2安打1四球と打ち込まれた。メジャーでは昨年9月7日（同8日）に対戦し、2打席連続被弾。この日の第3打席は二ゴロで、日米通じて8打席目の対戦で初めて凡打に仕留めたが、通算の対戦成績は7打数6安打と天敵を封じることはできなかった。

今季ここまでの登板で見せてきた安定感が、この日の菅野にはなかった。指揮官は「もちろん相手打線はいい打線だ」と前置きした上で「今日はカウントを不利にしてしまう場面が多く、そこから立て直すのに苦労していたということだ。これまでほどシャープではなかったと思う。カウントを取り戻すのにかなりエネルギーを使っていたし、2ストライクに追い込む場面は多かったけど、相手は際どい良い球をしっかり見極めていた。非常に規律のある打線だ。やはり序盤にカウントを悪くしたことが、結果的に崩れた要因だったと思う」と分析した。

試合開始前から大雪が降りしきり、グラウンドは一面、銀世界に。懸命な除雪作業を経て、ようやく試合開催にこぎ着けたが、試合開始時点でも気温は1.67度と菅野自身も「間違いなく人生、投げた中で一番寒かった」と振り返る悪条件だった。

厳寒状態が不本意な投球内容につながったかについても「私の予想では、彼自身はそれを言い訳にはしないと思う。単純に今日は自分が望んでいたほどのキレがなかった、ということじゃないかな」と変わらない信頼感を口にしていた。