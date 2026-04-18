マックスむらい、投資の含み損−1600万から大逆転！ スクショで驚異の含み益発表「ナンピンし続け」
実業家で人気YouTuberのマックスむらいが17日、自身のXを更新し。現在の持ち株の損益状況をスクショ付きで報告した。
【画像】気になる！株マイナス1600万円から爆益 マックスむらい現在の含み益
定期的に持ち株の損益を報告しており、今回は「1月末から含み損。3月末が私の一番の底、マイナス1600万。思わず「おいおい」と言いたくもなる」とつらい状況があったと報告。
続けて「下落局面で「もう辞めなよ！」と周囲にドン引きされながらナンピンし続け、4月14日に2ヶ月半ぶりにプラ転。からのそうです。ここからです。スタートラインにやっと戻ってこれたな、と。そうです。私が握力マックスむらいです」と伝えた。
投稿されたスクショでは、マイナス1600万円の含み損から現在、1900万円の含み益になっている。
マックスむらいは、2000年、株式会社ガイアックス入社。2006年、株式会社GT-Agencyを設立。2012年、AppBank株式会社を設立し、代表取締役CEOに就く。2013年からはニコニコ動画やYouTubeに出演し、人気を博した。
【画像】気になる！株マイナス1600万円から爆益 マックスむらい現在の含み益
定期的に持ち株の損益を報告しており、今回は「1月末から含み損。3月末が私の一番の底、マイナス1600万。思わず「おいおい」と言いたくもなる」とつらい状況があったと報告。
続けて「下落局面で「もう辞めなよ！」と周囲にドン引きされながらナンピンし続け、4月14日に2ヶ月半ぶりにプラ転。からのそうです。ここからです。スタートラインにやっと戻ってこれたな、と。そうです。私が握力マックスむらいです」と伝えた。
投稿されたスクショでは、マイナス1600万円の含み損から現在、1900万円の含み益になっている。
マックスむらいは、2000年、株式会社ガイアックス入社。2006年、株式会社GT-Agencyを設立。2012年、AppBank株式会社を設立し、代表取締役CEOに就く。2013年からはニコニコ動画やYouTubeに出演し、人気を博した。