敵地アスレチックス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第5打席に、今季6号でメジャー移籍後初となる満塁弾を放った。チームも9-2と快勝した。

村上は既に2安打をマークして迎えた7回の第5打席、2死満塁という大チャンスを生かした。

フルカウントから甘く入った速球を強振すると、確信歩き。打球はバックスクリーンへ一直線で、飛距離431フィート（約131.4メートル）の豪快弾となった。

メジャー移籍後初のグランドスラム。ホワイトソックス公式Xが「A MUNE MOONSHOT」として動画を投稿すると、シカゴファンも大興奮だ。

Xには「完全に打ち砕いたね」「いとも簡単に弾き飛ばすな」「アメリカン・リーグ新人王ムネタカ・ムラカミ」「モンスターショット」「月までいった」「ヤバ。なんという当たり」などの賛辞が寄せられた。

村上は試合後、ホワイトソックス地元放送局「CHSN」のインタビューに登場。本塁打について問われると「前回の打席で三振してしまっていたので、球の軌道はイメージできていましたし、中途半端に振ることだけはやめようと思って、しっかり思い切って振りました」と振り返っていた。



（THE ANSWER編集部）