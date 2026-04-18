ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝が１８日、自身へのリベンジを期す那須川天心（帝拳）に言及した。５月２日控える元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝との初防衛戦に向けた練習公開を前に、所属ジムで会見。「よくなってる部分もあるが、また戦えば自分が勝つ自信もある」と話した。

拓真は昨年１１月２４日、ＷＢＣ同級王座決定戦で那須川に３―０の判定勝利を収め、１年１か月ぶりの世界王座返り咲きを果たした。敗れた那須川は再起戦となった今月１１日のＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦で、元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に９回終了ＴＫＯ勝ち。ＷＢＣ王座への挑戦権を獲得した。

那須川は決定戦の前から拓真へのリベンジ希望を公言し「蹴ってでも（再起戦に）勝ちたい」と“奥の手”を口にしたことも。１２日の一夜明け会見でも「拓真選手に勝ってほしいですね」とわら人形を作って祈ることを明かしていた。

拓真が井岡との初防衛戦をクリアすれば、Ｖ２戦は那須川との再戦となることが規定路線だ。ただ、拓真は「今は井岡選手だけ。そこをどう勝つかしか考えていない」とあくまで冷静だった。