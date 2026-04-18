◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシングWBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）が18日、横浜市内の所属ジムで、元世界4階級制覇王者・井岡一翔（37＝志成）との防衛戦へ向けた公開練習を行った。試合は5月2日に東京ドームで開催される世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）―WBA・WBC・WBO同級1位・中谷潤人（28＝M.T）のアンダーカードとして行われる。

井上拓は昨年11月の王座決定戦で那須川天心（27＝帝拳）に判定勝ちして世界王者に返り咲き。その那須川は今月11日、フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）との挑戦者決定戦に9回終了TKO勝ちし、井上拓―井岡の勝者への挑戦権を手に入れた。

那須川は試合後、「預けたものが大きい。変な決着では終われない」とKOで井上拓へのリベンジを宣言していた。

練習前の会見で、那須川―エストラダの印象を聞かれた井上拓は「（那須川は）良くなってる部分もありますけど、また戦えばまた自分が勝つという自信もあります」ときっぱり。那須川に思いを巡らせることがあるかとの問いには「それはないです。井岡選手とどう戦って勝つか、そこに集中してます」と答え、那須川からの“ラブコール”に責任感を感じるかとの問いにも「そんなところを気にしてられないので。井岡選手だけずっと見つめてます」と話すにとどめた。