歌手の和田アキ子（76）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。現在の体調について明かした。

3月28日の放送ではかすれ声だった和田。40年間、司会を務めたTBS「アッコにおまかせ！」の最終回を前にトラブルに見舞われていたが、今月4日の放送ではややかすれた声でタイトルコール。アシスタントの垣花正アナウンサーも「声の調子は万全ではまだない」と説明した。11日の放送でもいつものようにあいさつ。「まだまだもうちょっとですね」と現状を説明し「でも、物凄く（声は）楽に出せるようになった」と明かしていた。

この日、オープニングからスムーズに話をする中でも何度が咳込んだ和田。リスナーから「声、治って良かったです」とメッセージが寄せられた。

和田は「ありがとうございます。まだね、昨日もちょっと途中で枯れたりするんですけど」と現状を明かし、「月曜日に病院行くことになってますから。ちょっともう一回ちゃんと調べていただきます。完全ではないんで。まだ順調ではないですけど、日々努めております」と話した。