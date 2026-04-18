【国際親善試合】アメリカ代表 3−0 日本女子代表（日本時間4月18日／ディックス・スポーティング・グッズ・パーク）

【映像】衝撃の「衝撃8秒カウンター」（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）が、“ワールドクラスの8秒カウンター”に沈んだ。ビルドアップのミスを突かれた失点にファンたちも落胆している。

パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパンは、日本時間4月18日に最終戦を迎えた。

フィジカルとスピードで押し込んでくるアメリカのオフェンスに対して、コンパクトな陣形で守った日本は、前半こそ無失点で終えたものの、後半開始早々の47分にセットプレーから失点した。

すると直後の56分には、手痛い2失点目を喫する。センターサークルでボールを持ったMF藤野あおばが、前線のFW田中美南を狙った縦パスを送るも、DFケネディ・ウェズリーにカットされる。

さらにこぼれ球をMFリンジー・ヒープスに回収されると、ボールを受けたFWトリニティ・ロッドマンがDF熊谷紗希の股を通す完璧なスルーパスを供給。裏に抜け出したMFローズ・ラヴェルに通ると、最後はGK平尾知佳との1対1を冷静に制されゴールネットを揺らされた。

鮫島さんは「真ん中がすっぽり空いた」

ボール奪取からわずか8秒でゴールを陥れた超高速カウンター。ABEMAで解説を務めた鮫島彩さん（2011年W杯優勝にも貢献した元なでしこジャパンDF）は、藤野のパスが引っかかったタイミングから「この後ですね、今バランス崩れているので」と指摘していた。

結果的にそのまま失点すると「アンカーの位置に立っていた宮澤選手が、ディフェンスラインに落ちて3枚で回す形で相手の2トップと噛み合わせないようにしていた。ただ、アンカーから落ちて真ん中がすっぽり空いた」とコメント。さらに「その後、藤野選手が運んでその先で奪われた。バランスを崩している中で攻守が切り替わると、こういうシーンになる。宮澤選手が落ちるのが適切だったのか。そしてバランスを崩している時に奪われないこと。こういう隙を逃さないのがアメリカ」と分析した。

また、この失点にはファンも落胆。ABEMAのコメント欄やSNSでは、「フィジカルの差が…」「完全に崩された」「ディフェンスが追いつかんのよなあ」「まぁこのバランスで縦一発をミスったらそうなるな」「裏取られたら追いつけないならライン下げるしかないだろ」「スピードえぐいって」「裏を取られたらもう追いつかない…」「爆速すぎるって…」などの声が上がった。

苦しい展開となったなでしこジャパンは、さらに64分にもセットプレーから失点。試合終盤はフォーメーション変更など手を施したが、最後までゴールネットを揺らすことはできず、0−3の完敗となった。

なでしこジャパンは、今回のアメリカ遠征を1勝2敗（2得点5失点）と負け越しで終えている。

（ABEMA／なでしこジャパン）

