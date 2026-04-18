18日午後1時20分ごろ、長野県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5強を観測したのは、長野県の大町市です。

【各地の震度詳細】

■震度5強

□長野県

大町市

■震度5弱

□長野県

長野市

■震度4

□長野県

小川村

■震度3

□長野県

長野池田町 松川村 白馬村

小谷村 信濃町 飯綱町

松本市 麻績村 生坂村

筑北村

■震度2

□長野県

須坂市 中野市 千曲市

坂城町 上田市 諏訪市

小諸市 茅野市 佐久市

安曇野市 小海町 立科町

青木村 下諏訪町 山形村

朝日村 辰野町 箕輪町

大桑村



□群馬県

渋川市



□新潟県

糸魚川市 妙高市 上越市

長岡市 十日町市



□富山県

舟橋村

■震度1

□長野県

飯山市 小布施町 長野高山村

山ノ内町 木島平村 野沢温泉村

栄村 岡谷市 塩尻市

東御市 長野南牧村 佐久穂町

軽井沢町 御代田町 長和町

富士見町 飯田市 伊那市

飯島町 南箕輪村 中川村

長野高森町 阿南町 阿智村

平谷村 根羽村 下條村

喬木村 豊丘村 大鹿村

上松町 南木曽町 木祖村

王滝村 木曽町



□群馬県

前橋市 高崎市 富岡市

安中市 群馬上野村 神流町

沼田市 嬬恋村 草津町



□新潟県

三条市 柏崎市 小千谷市

加茂市 見附市 南魚沼市

田上町 出雲崎町 湯沢町

津南町 刈羽村 新潟北区

新潟中央区 新潟南区 新潟西区

新潟西蒲区 新発田市 燕市

五泉市 阿賀野市 弥彦村

阿賀町 佐渡市



□富山県

富山市 魚津市 滑川市

黒部市 上市町 立山町

入善町 富山朝日町 高岡市

氷見市 射水市



□埼玉県

本庄市 秩父市



□石川県

七尾市 輪島市 珠洲市

能登町



□山梨県

南アルプス市 山梨北杜市 市川三郷町

早川町 身延町 富士川町

忍野村 富士河口湖町 丹波山村



□岐阜県

高山市 中津川市 恵那市

土岐市



□静岡県

伊豆市 伊豆の国市 富士宮市

富士市 静岡葵区 浜松浜名区

浜松天竜区 袋井市 湖西市



□愛知県

豊橋市 新城市 豊根村

名古屋北区 名古屋瑞穂区 豊田市

清須市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。