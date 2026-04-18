歌手の和田アキ子（76）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。インスタグラムで話題となった写真の舞台裏を明かす場面があった。

。4月10日に誕生日を迎え、11日の放送で出川哲朗や勝俣州和らとともにお祝いで東京ディズニーランドへ行くことを明かしていた和田。16日には実現した様子を自身のインスタグラムで公開していた。

そんな中、唯一乗りたかったアトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」を楽しみ、「シンデレラ城で写真撮って、そこでよく瀬戸物のお人形さんでちっちゃい男の子と女の子がチューしているの知らない？」と和田。「“あれがしたい”って言ったら、出川が“シンデレラ城はいいんですけど、アッコさん、チューは…”って車の中で言うから。“それがどうした？”“やります！”って言ったから」とニヤリ。これにはアシスタントの垣花正アナウンサーも「パワハラです」とツッコミ。和田は「ハラスメントについてものすごく話されたんですけどね」と笑った。

垣花アナは「本当に晴天で。シンデレラ城は真っ白なイメージあると思いますが、屋根の部分がブルー。このブルーに合わせるように、アッコさんのセーターがまたブルー。で、出川さんは白いTシャツで。お二人が本当に絶妙なロケーションの中で、唇と唇あと1センチってところまで近づけている。この写真はいいですよ」と補足。和田は「お互いにあったんですね。口はつけちゃいけないって」と苦笑。「これを撮りたくて。もうこれで私の夢はかなったっていうか」と念願だったことを明かした。

その後は人気アトラクション「美女と野獣」を楽しんだという和田。誕生日が近く、誕生日シールを貼って回っていたそうで「従業員の皆様、一般の人も“ハッピーバースデー！”って言ってくれんのよ。だから自分も優しくなっちゃって」と笑顔。「ミッキーマウスは会えなかったけど、マリーちゃんには会えて。本当に初めて行って、私、結構な年だけど、十分楽しめて心が穏やかになる。本当に子供たちも親ももう一回行きたいと思うだろうね。優しい気持ちになれるんですよ。この後では言いたくないけど、今大変じゃないですか、京都の方では。でもそんなことを考えると本当にね、ホッとする。本当に夢の国」と話した。

ディズニーのあとはカンニング竹山、松村邦洋も合流し、ステーキハウスで食事。その後は自宅に戻り、「例のごとくまたみんなで『アッコにおまかせ！』の最終回と。他局ですけどよくしていただいた『おしゃれクリップ』と。（新番組の）『アッコとジャンボ』。みんなで見て」と満喫。「最高の一日でした」とした。