○ ダイヤモンドバックス 6 − 3 ブルージェイズ ●

＜現地時間4月17日 チェイス・フィールド＞

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が17日（日本時間18日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」でフル出場。4打数無安打で3試合連続ノーヒットとなり、打率は.188に悪化した。

3回の第1打席はイニング先頭で相手の先発右腕・ソロカと対戦。2ストライク後の4球目直球を捉えたが、痛烈なライナーは不運にも二塁手の正面をつき二直に倒れた。

再び先頭だった5回の第2打席は三ゴロ。2−3と1点を追う7回の第3打席は一死二塁の好機だったが、2ボール1ストライクのバッティングカウントでソロカの外角カットボールを打ち損じ遊飛に倒れた。3点ビハインドの9回は二死無走者で相手守護神のシーウォルドを対戦し空振り三振。最後の打者となった。

惜しい当たりはあったものの、4打数無安打1三振の打撃結果で3試合連続ノーヒット。今季の打率は.188、OPSは.553に悪化した。

ブルージェイズは3失策を記録するなど攻守に精彩を欠き3連敗。今季通算7勝12敗で借金5となった。