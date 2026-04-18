◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽早大５―０東大（１８日・神宮）

昨春のセンバツで優勝した横浜の主将を務めていた早大のスーパールーキー・阿部葉太が「１番・中堅手」で先発出場。５回打席に入り、３打数無安打１四球だった。

東大の先発は、エース左腕の松本慎之介（３年＝国学院久我山）。横浜時代の昨年３月初旬に東大とオープン戦を行った際に本塁打を放った相手だったが、四球、投前犠打、二ゴロでノーヒット。２番手の江口直希（４年＝海城）に対しては、空振り三振と左飛だった。

早大の１年生が春の初戦に１番打者で出場するのは、２００１年の田中浩康（二塁手、元ヤクルト）以来２５年ぶり。ヒットこそ出なかったが、背番号「４２」で開幕スタメンの座を勝ち取った阿部は「応援がすごいな、と思いました。こういう舞台で野球が出来るのは、すごく楽しい。打てる打てないは試合によってあると思いますが、躍動感あふれるプレーを見せていきたい」と話した。

◆阿部 葉太（あべ・ようた）２００７年８月６日、愛知・田原市生まれ。１８歳。横浜では１年夏に背番号２０でベンチ入りし、秋から背番号８。２年の５月に主将に抜てきされ、一昨年秋の明治神宮大会と昨春センバツの優勝に導く。高校日本代表でも主将。５０メートル走５秒９、遠投１００メートル。１８０センチ、８５キロ。右投左打。