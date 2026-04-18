元モーニング娘。藤本美貴（41）が18日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。ゲストのオアシズ大久保佳代子に対して、普段「しっかり料理してそう」との感想を述べた。

大久保が登場すると、庄司智春が「料理番組なんですけど、料理はどうですか」と質問。大久保は「基本的なものはできるんですけど、いかんせん一人じゃない。だから自分のための料理、って雑になってくるよね」と話した。

藤本は「料理、しっかりやってそうな気がするですけど、私」とイメージを説明。大久保は「買いかぶり…買いかぶりですよ」と返したが、藤本は「買いかぶってるんですか、私」と庄司に確認し、庄司も「そんなつもりないでしょ」と返した。藤本は「意外と言っては何ですけど、丁寧な暮らしをしていそう」と述べると、さらに大久保は「買いかぶり」と念を押しように話した。

藤本は「私生活、意外にしゃべっているようで、見えてないから、スゴい楽しみ」と大久保への期待値を上げた。大久保は「トーク番組、けっこう出ているイメージでね…あんなのほぼウソなので」と照れ隠しもするようにぶっちゃけた。