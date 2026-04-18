＜速報＞鈴木愛が5連続バーディで単独首位に急浮上 高橋彩華が2差2位で追走
＜KKT杯バンテリンレディス 2日目◇18日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞現在、第2ラウンドが進んでいる。先ほど、全選手がハーフターンを迎えた。
【ライブ写真】この“トラブル”どう乗り切った？
初日を21位で終えた鈴木愛が、9番から5連続バーディを奪うなど、13ホールで8つ伸ばす猛追。トータル9アンダーにし、単独首位に躍り出た。2打差のトータル7アンダー・2位には高橋彩華、トータル6アンダー・3位に堀琴音。トータル5アンダー・4位タイに山路晶、小林光希が続く。4アンダーグループに木戸愛、佐藤心結、、全美貞（韓国）という上位勢になっている。初日を首位で終えた菅楓華は前半だけで3つ落とす展開で、トータル3アンダーまで後退している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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