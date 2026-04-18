都玲華が4月25日のDeNA-巨人戦で始球式に登場 U-NEXT冠試合
U-NEXTは4月25日、横浜スタジアムで行われるプロ野球公式戦の横浜DeNAベイスターズ対読売ジャイアンツ戦を冠試合『スポーツ観るなら！ U-NEXT DAY』として開催すると発表した。
【写真】都玲華さんが髪をほどきました
当日の始球式には、女子プロゴルファーの都玲華が登場する。U-NEXTは2023年からベイスターズ主催試合のライブ配信を行っており、今回で3度目の冠試合開催となる。都は2024年にステップ・アップ・ツアー「大王海運レディス」でアマチュア優勝を達成し、その年のプロテストに合格。2025年には国内メジャー「サロンパスカップ」で8位に入るなど実績を重ね、シード権を獲得した。明るいキャラクターと高いショット力を兼ね備えた次世代スターとして注目を集めている。また、試合当日は球場内にU-NEXTブースを出展。無料トライアル登録者を対象にオリジナルカードの配布や、サイン入りグッズが当たる抽選キャンペーンも実施される。試合は午後2時開始予定。DeNAにとっては今季初の本拠地での巨人戦となり、注目の一戦を都の始球式が彩る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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都玲華 プロフィール＆成績
【写真】ノースリーブも 都玲華の健康的なドレス姿
【写真】ピッチャー渋野日向子の投球がすごい 真横から見る
渋野日向子が金メダリストとガチンコ対決 始球式で剛球披露「悔いなく楽しんで」
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