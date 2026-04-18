原英莉花は予選落ち 来週は5年ぶりのメジャー「悔しい気持ちを忘れずに」
＜JMイーグルLA選手権 2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞128位からカットラインを追いかけた原英莉花は、全体の平均スコアが「72.546」というタフなコースで4バーディ・2ボギーの「70」と伸ばしたが、予選通過には届かなかった。トータルイーブンパーで80位タイ。だが悔しさを胸に収め、気丈に振る舞った。
【写真】JK時代の原英莉花があどけない！
ティショットのミスからトリプルボギーを喫した初日の反省を踏まえ、この日は1打目でフェアウェイウッドを持つ機会も目立った。まずはしっかりとフェアウェイに運び、後半からは「立て直して」チャンスの回数を増やす。しかし、決め切れず。パーオン率は83.3％（15/18）と高水準ながら、パット数は初日に続いて32回と伸び悩んだ。初日にトリプルボギーを喫した12番は、この日もボギー。フェアウェイバンカーからの2打目が、「アゲンストが急に強くなって、1番手上げようかと考えたけれど、持っているクラブで強く入っちゃった」と“トップ”した。向かい風でのジャッジがうまくいかない。「無理しない、欲張らない。これから徹していきたい」と反省した。グリーン上でも微妙なズレが続いた。「スピードは感覚と合っていたけれど、難しいところにつけちゃったのかなあ…。フックもスライスもしそうなラインを、逆に読んだりしていました」。16番パー5では「渾身のショット」でピン3メートルに2オン。だがボール1個分のスライスと読んだイーグルトライも、そのまま左を抜けていく。「真っすぐくらい入れないとだよね！」と明るい声のなかに悔しさをにじませた。2オーバーで迎えた終盤、16番から連続バーディを奪って意地を見せたが、カットラインには2打及ばず。メジャー初戦「シェブロン選手権」（テキサス州メモリアル・パークGC）前哨戦の会場を、2日間であとにすることになった。「悔しい気持ちを忘れずに、来週を迎えたい」。この心残りは、2021年「AIG女子オープン」（全英）以来となる“大舞台”にぶつける。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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