元巨人・上原浩治「たま〜に京王線に乗りますよ」 電車内でのショット公開「ジャイアンツ時代も乗ってましたか？」「ベンツしか乗らないと」
元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治氏（51）が17日、自身のインスタグラムを更新。“たまに乗る”という電車を、実際に乗車している写真を添えて明かした。
【写真】「絶対バレますよ！」京王線に乗車する上原浩治
上原氏は「たま〜に京王線に乗りますよ」とのコメントとともに、車内で撮影した自撮りなど、計3枚の写真をアップ。手に持っているピンクの紙袋からは、馬のぬいぐるみのようなものがのぞいていた。
この投稿にファンからは「SUICA持ってるってことですか」「ジャイアンツ時代も乗ってましたか？」「騒ぎにならないんですか！」「意外と庶民派」「ベンツしか乗らないと思ってました」「上原さん絶対バレますよ！」「向かいに上原さんいたら三度見してパニクって電車降りちゃうかもーー」「小田急にも乗ってください」「いいなぁ。遭遇したい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「絶対バレますよ！」京王線に乗車する上原浩治
上原氏は「たま〜に京王線に乗りますよ」とのコメントとともに、車内で撮影した自撮りなど、計3枚の写真をアップ。手に持っているピンクの紙袋からは、馬のぬいぐるみのようなものがのぞいていた。
この投稿にファンからは「SUICA持ってるってことですか」「ジャイアンツ時代も乗ってましたか？」「騒ぎにならないんですか！」「意外と庶民派」「ベンツしか乗らないと思ってました」「上原さん絶対バレますよ！」「向かいに上原さんいたら三度見してパニクって電車降りちゃうかもーー」「小田急にも乗ってください」「いいなぁ。遭遇したい」などのコメントが寄せられている。