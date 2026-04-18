渡辺美奈代、夫＆イケメン息子とのショット公開 家族でティファニー銀座で優雅な時間
歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が、自身のブログで家族との“ヌン活”の様子を公開するとともに、ティファニー銀座を訪れ、優雅な時間を過ごしたことを報告した。
【写真】夫・イケメン息子たちとの家族ショットを披露した渡辺美奈代
渡辺は「ティファニー銀座」と題し、「家族でティファニー銀座へ」とつづり、夫や息子たちと撮影した写真を投稿。色鮮やかな壁画を背景にしたショットからは、家族の和やかな雰囲気が伝わる。
店内にある「ブルー ボックス カフェ」ではアフタヌーンティーを楽しんだといい、ティファニーブルーのマカロンなど華やかなスイーツが並ぶ写真も公開。ブランドカラーで統一されたラグジュアリーな空間で、特別なひとときを満喫した様子を見せた。
また、「動画でもぜひご覧ください！」と自身のYouTubeも紹介し、ブログを締めくくった。
渡辺は1986年に「おニャン子クラブ」の会員番号29番としてデビュー。現在もタレント活動のほか、ブログを通じて日常や家族との時間を発信し、多くの支持を集めている。
【写真】夫・イケメン息子たちとの家族ショットを披露した渡辺美奈代
渡辺は「ティファニー銀座」と題し、「家族でティファニー銀座へ」とつづり、夫や息子たちと撮影した写真を投稿。色鮮やかな壁画を背景にしたショットからは、家族の和やかな雰囲気が伝わる。
店内にある「ブルー ボックス カフェ」ではアフタヌーンティーを楽しんだといい、ティファニーブルーのマカロンなど華やかなスイーツが並ぶ写真も公開。ブランドカラーで統一されたラグジュアリーな空間で、特別なひとときを満喫した様子を見せた。
また、「動画でもぜひご覧ください！」と自身のYouTubeも紹介し、ブログを締めくくった。
渡辺は1986年に「おニャン子クラブ」の会員番号29番としてデビュー。現在もタレント活動のほか、ブログを通じて日常や家族との時間を発信し、多くの支持を集めている。