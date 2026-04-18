元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、18日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。“銀座のお姉さん”へのLINEを明かした。

サバンナの高橋茂雄、高嶋ちさ子らに返信の長さを指摘された一茂は「俺なんであんな丁寧に長く書くかって、小学生のトラウマなの。俺短く書いたらバカだと思われちゃうから。人が3行のLINE来たら4行書くって決めてるの」と語った。

ちさ子は「すごい距離感あるよね。LINEだと」と丁寧さに距離を感じていることを語り、「楽しかったのが伝わらないよね。『今日はお忙しい所お時間を取っていただいて、またぜひ○○でやりましょう…』“シーンッ”みたいな」と受け手側の感情を明かした。

一茂は「俺のLINEってしらけちゃってるの？」と聞くと、ちさ子は「そう！」と答えた。高橋も「病院からくる定型文みたいな…」と例え、ちさ子は爆笑していた。

一茂は「そんなにつまんなかったの？」と驚くと、高橋は「つまんないことはないですけど、いつもの一茂さんじゃないですよ」と語った。一茂は「親しい仲にバカだって思われるのがイヤだっていうのはある。全国の人にバカだって思われるのはいいんだよ」とカメラに向かって語りかけた。

ちさ子は「銀座のお姉さんとかにもあの態度だったらちょっとモテないんじゃないかなって思う」と突っ込むと、一茂は「銀座のお姉さんにもああなの」と語り、「ただし、ハートマークは最後に入れる」と赤裸々に告白。ちさ子は「それで違和感だよね逆に」と指摘し、高橋も「病院の定型文にハート書いてる」とイジった。