◆パ・リーグ 日本ハム―西武（１８日・エスコンフィールド）

日本ハムの新庄剛志監督（５４）が試合前練習で衝撃の引退宣言！？を行った。報道陣の前に自ら歩み寄り、「２０年前の今日、俺引退発表して日本一になれたから、今日引退発表しようかな（笑）。そしたら日本一になれるでしょ」。２０年前の０６年４月１８日のオリックス戦（東京ドーム）、２回に２号ソロを放ち、「２８年間思う存分野球を楽しんだぜ。今年でユニホームを脱ぎます打法」とコメント。試合後のヒーローインタビューで、「きょう、ヒーローインタビューという最高の舞台で、みんなに報告したいことがあります。タイガースで１１年、アメリカで３年、日本ハムで３年。今シーズン限りで、ユニホームを脱ぐことを決めました。最後のユニホームの姿を、球場に足を運んで目に焼き付けてください。残りシーズン、今まで以上にどんどん楽しんでやろうと思います」。チームメートですら、ぼう然とベンチに立ちつくす衝撃発表をしていた。この年、チームはリーグ優勝、日本一を達成しユニホームを脱いだ。

現在チームは３連敗中。就任５年目、悲願のリーグ制覇、日本一へ“新庄節”の冗談？でチームを鼓舞した。