◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝が１８日、横浜市内の所属ジムで、元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝との初防衛戦に向けた練習を公開した。練習を前に会見し「自分が挑むような気持ちで仕上げている。井岡選手は見た目じゃ分からない強さもいっぱいあると思う。レジェンド相手にどう戦ってどう勝つのか、それを楽しみに見てほしい」と話した。

拓真は昨年１１月２４日、トヨタアリーナ東京で行われたＷＢＣ同級１位・那須川天心（帝拳）との王座決定戦で３―０の判定勝利を収め、１年１か月ぶりの世界王座返り咲きを果たした。また東京ドームのリングでは、ＷＢＡ同級王者時代の２４年５月６日に石田匠（井岡）に判定勝ちして２度目の防衛に成功している。

今月１１日に行われたＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦で、那須川が元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）を９回終了ＴＫＯで下してＷＢＣ王座への挑戦権を獲得した。

拓真が井岡との初防衛戦をクリアすれば、Ｖ２戦は那須川との再戦となることが規定路線だ。那須川は１２日の一夜明け会見で「拓真選手に勝ってほしいですね」とリベンジに懸ける思いを語っている。

戦績は拓真が２１勝（５ＫＯ）２敗、井岡が３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け。