武田真治の妻・静まなみ、6年ぶりのグアム旅行を報告 水着姿のバカンスショットに反響「綺麗すぎです」
タレント・武田真治（53）の妻でモデルの静まなみ（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。6年ぶりとなるグアム旅行に出かけたことを明かし、水着姿でプール遊びを楽しむ様子など、思い出が詰まったバカンスショットの数々を披露した。
【写真】「綺麗すぎです」水着姿のバカンスショット披露の静まなみ
静は「6年ぶりのグアム 子どもを連れての初めての海外でちょっと不安もあったけど、行ってみたらその気持ちが全部吹き飛ぶくらい最高の時間でした」と、旅の思い出を回顧。
「今回泊まったホテル @hyattregencyguam 本当に居心地よくて、子ども連れでも安心して過ごせました 部屋には子供の為のスペースにおもちゃも用意されていて、夢中で遊んでいた娘でした」と親子共に楽しめたことを明かし、「またすぐ行きたくなる場所になりました」と話していた。
投稿では、南国リゾートの風景や旅先で楽しそうな長女の姿のほか、自身の水着ショットも多数披露しており、コメント欄には「素敵な思い出ですね！まなみさん綺麗！」「綺麗すぎです」との声が寄せられていた。
静と武田は2020年7月2日、所属事務所を通じて結婚を発表。23年6月に第1子となる長女の誕生を報告している。
【写真】「綺麗すぎです」水着姿のバカンスショット披露の静まなみ
静は「6年ぶりのグアム 子どもを連れての初めての海外でちょっと不安もあったけど、行ってみたらその気持ちが全部吹き飛ぶくらい最高の時間でした」と、旅の思い出を回顧。
投稿では、南国リゾートの風景や旅先で楽しそうな長女の姿のほか、自身の水着ショットも多数披露しており、コメント欄には「素敵な思い出ですね！まなみさん綺麗！」「綺麗すぎです」との声が寄せられていた。
静と武田は2020年7月2日、所属事務所を通じて結婚を発表。23年6月に第1子となる長女の誕生を報告している。