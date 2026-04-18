◇MLB ドジャース7-1ロッキーズ(日本時間18日、クアーズ・フィールド)

この日、試合前には雪が降り積もったロッキーズの本拠地クアーズ・フィールド。真冬のような寒さのなかでも、ドジャースの選手たちは変わらずに躍動。試合中には、それぞれが防寒対策を行い体を温め、ドジャース打線は合計13安打を放ちロッキーズに大勝しました。

グラウンドが一面真っ白の状態となるほど雪が積もり、試合前には除雪作業が行われ無事に試合が開催。選手たちはその寒さのなかで、それぞれ防寒対策をしながらプレーする姿が目立ちました。

ドジャースのアンディ・パヘス選手はユニホームの下にドジャー・ブルーのフードを被ってプレー。普段とは違った姿で塁上を駆け、ロッキーズのエセキエル・トーバー選手はキャップの下に黒い目出し帽姿でショートの守備をこなしました。

大谷翔平選手や山本由伸投手もベンチではウィンドブレーカーやパーカーを着て、両手はポケットに。先発のタイラー・グラスノー投手はマウンド上で手を温めるように息を何度もふきかけ好投しました。この試合2本塁打と躍動したマックス・マンシー選手も、味方が攻撃中のベンチでは黒い防寒着で頭までを覆って試合を見つめるなど、めいめいに体を冷やさない工夫を凝らしていました。

そんななか、8回からマウンドに上がったジャック・ドライヤー投手だけは半袖で登板。そしてグラスノー投手の好投を受け、2回を完璧リリーフと力投し勝利に貢献しました。試合はドジャースが寒さに負けず、5回まで毎回得点など合計13安打7得点で快勝。4連勝で15勝目を飾りました。