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今買うなら、こういうのだなぁ。

スマホやPCの充電に便利だけど、「モバイルバッテリーの発火事故」のニュースを見聞きすると、今使っているモデルって大丈夫なの？ とか不安にもなりますよね。

多くのモバイルバッテリーが、そうならないために保護機能を用意していますが、中身の素材がそもそも燃えやすいモノなので万全ではありません。落としたりしたらやっぱちょっと怖い。

なので、今買うなら安全なモデルがいいですね。たとえばこれ。

バッファロー 【 半固体 】 モバイルバッテリー 10000mAh 30W 5,990円 Amazonで見る PR PR

バッファローの半固体モデルです。

安全性を担保しつつ、使い勝手も良い、そして値段も手頃。というお手本みたいなヤツだと感じています。

燃えにくさ実証済み、危険なガスも最小限

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最大の特徴は構成素材の変更ですね。

従来の液状電解質から、ゲル状の半固体電解質に変えたことで、安定性が高まって発火リスクが減っています。多重の保護機能も備えていて、釘刺し試験、圧壊試験もクリアしています。釘刺しても爆発しないのすごいな！（あくまでも試験ですからやっちゃダメ）

また、科学反応で起こるガスも収集・分析。人体への影響が懸念されるガスの発生が少ないことも確認しているとのこと。

石橋を叩いて渡るレベルで安全性を多角的に検証しています。こういうところは、やはり国内メーカーならではの作り込みですねー。

使い勝手もいいんだなぁ、これが！

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しかも安全さだけ重視したモデルってわけじゃなく、使い勝手もちゃんと優秀。

10,000mAhの大容量ながら、厚み1.5cmで重量は210gと既存モデルとほぼ変わりません。出力は30W、スマホやタブレットを充電するには十分で、USB-Cケーブルも内蔵。残量の％表示もありますし、2台同時充電もサポートしています。

ほんと、イマドキの便利なモバイルバッテリーのいろはを抑えた堅実な作りなんです。

今、モバイルバッテリーには安全性が求められています。買い替えを狙っているならこういうモデルがいいよねぇ。

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