タカラジェンヌを育てる兵庫県宝塚市の宝塚音楽学校（中西達也校長）で１８日、第１１４期生の入学式が開かれた。倍率１０・５５倍の難関を突破した４０人が、宝塚歌劇の舞台へ向け、声楽やダンスなどの稽古に２年間励む。

一人一人の制服に校章をつける恒例のセレモニーも実施され、晴れやかな笑顔の新入生。新入生総代の西前比草（ひな）さん＝和歌山県和歌山市＝は「グレーの制服を着て校歌を歌い、本科生の方に校章をつけていただき、とってもうれしいです。これからの学校生活を同期と協力して頑張っていきたいと思いました」と意欲を語り、憧れのタカラジェンヌに月組の彩海せらを挙げた。川村柚葉さん＝茨城県牛久市＝は「タップダンスの授業が一番楽しみです。以前、文化祭を拝見したときに、上級生の方々の音が乱れないかっこいい姿に憧れを持ち、私もタップダンスがとても上手な娘役さんになりたいです」と抱負を語り、星組のトップ娘役・詩ちづるを憧れに挙げた。

真新しいグレーの制服に多川結莉（ゆうり）さん＝神奈川県横浜市＝は「憧れの制服に袖を通し、憧れの校歌を歌うことができ、うれしい気持ちでいっぱいです。涙がこらえきれずあふれてしまったのですが、今日というこの日を忘れず、２年間ひたむきに頑張っていこうと強く決心いたしました」と初々しいコメント。兵庫県尼崎市出身の森本あづみさんは宝塚市の印象を「元々親しみはあるのですが、さらにこの２年間、そしてこの先もずっと宝塚で頑張っていくので、宝塚の魅力をもっともっと知って精進していきたいなと思います」と幸せをかみしめた。