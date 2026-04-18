低層の雑居住宅と零細工場や商店が密集し、昔ながらの人々の生活が濃厚に密集した空間が広がっている背後に高層ビルが林立する風景。中国では急速に都市化が進行する一方で、既存の農村が都市の中に取り込まれ、周辺を高層ビルに囲まれた通称「城中村」が多く存在する。

これまで都市部に安価な労働力を供給し、サービス業や軽工業といった経済を支えた中国の高度成長の土台だった「城中村」と、高度に発展した未来都市の対比は、中国経済がこれから直面する構造そのものを示している。

人口増加社会においては、住宅や零細工場、商店が密集した空間は不可欠だった。だが、人口減少と高齢化が進むこれからの中国において、そういった風景は維持されるべきインフラではなく、選別される対象へと変貌する。

本稿ではこの景色に象徴される「成長する産業」と「取り残される産業」について掘り下げていきたい。

代表的な勝ち組産業

これからの中国で発展が見込まれる産業は「国家戦略×先端技術×外需×スケールメリット」が組み合わさったケースになると想定される。

中国は国家戦略に基づいた集中的な大規模投資によって、生産の規模を拡大。それによってコスト削減、効率向上、競争力強化といった利益を得ることを得意としている。そして、それに他国が追従できない先端技術を組み合わせて優位性を確保する。

これらの条件が整ったうえで、海外に輸出もしくは現地生産を行う。これは以前の記事（流行語から読み解く中国社会（第6回）政府が経済構造の限界を認めた「反内巻」）で紹介した「反内巻」による海外進出のトレンドとも合致している。

この条件に適合するのは、半導体・AI・EV・ソーラーパネル・ロボット。これらの産業に加えて、それを取り巻く産業用機械、材料・資源関連が今後数年間の中国における勝ち組産業の代表となるのは間違いないだろう。

構造転換を迫られる産業

これに対して構造転換を迫られる産業は「人口依存×低付加価値×内需×過剰供給」が組み合わさったケースとなる。

代表的な例としては、不動産や繊維・雑貨に代表される軽工業が挙げられるだろう。これらの業種に共通しているのは、いずれも人口の増加や都市への流入を前提として拡大してきた点である。

安価な労働力を大量に投入することで成立し、付加価値は相対的に低く、その一方で供給能力は過剰に積み上がっている。

人口減少局面に入った現在、この産業構造は根本から揺らいでいる。需要の伸びが止まる中で供給だけが残り、価格は下落し、収益性は急速に悪化する。

かつて、中国の急激な経済成長を支えたこれらの産業は、同じ理由によって、今度は調整を迫られる側へと回りつつある。

隠れ勝ち組と負け組

広州の工場（筆者撮影）

そして人口動態が日本と同様の軌道をたどるとすれば、表に出ている先端産業とは別に、静かに伸びる分野と縮小せざるを得ない分野が明確に浮かび上がってくる。

確実に拡大するのは高齢化に直結する産業である。医療分野、とりわけ慢性疾患への対応や介護サービスは需要が持続的に増加する。

これに伴い、医療機器やバイオテクノロジーといった周辺領域も裾野として拡大し、さらに健康維持や予防に関わる各種サービスも市場として厚みを増していく。

これらは日本がすでに経験してきた変化であり、人口構造の変化そのものが需要を生み出す典型的なパターンである。

一方で、若年人口の減少は、特定の産業に対して極めて厳しい状況をもたらす。

教育産業、とりわけ受験産業や民間教育は、そもそもの対象人口が縮小するため、競争激化と淘汰（とうた）を避けることができない。ベビー用品や子供向け市場も同様に、需要の絶対量が減少する中で成長余地は限られる。

このように見ていくと、今後の中国経済においては、最先端産業と並行して、人口構造に規定される勝ち組と負け組が分かれていくことになる。

派手さはないが、むしろこちらの方が長期的には確実性の高い変化と言えるだろう。

繁栄と崩壊が同時に存在する社会

上海の子供向け施設（筆者撮影）

書店にあふれる中国関連書籍に代表されるように、中国をめぐる議論は今後も「すごい！」と「崩壊」の間で揺れ続けるだろう。

そして、それは中国そのものが二つの現実を同時に抱えていることの反映である。

「城中村」の風景が示しているのは、中国は経済が成長する一方で、取り残される部分を同時に抱えながら進んだという社会構造である。

先端産業は国家戦略と資本を背景に拡大を続ける一方で、人口に依存してきた産業は行き場を失い、淘汰されていく。

重要なのは、この変化が目立たず、確実に進行する点にある。

遠景にそびえる未来都市と、手前に広がる昔ながらの生活空間。その間にある距離は、これからの中国社会における「選ばれる側」と「取り残される側」の距離でもある。

そしてその距離は時間とともに、さらに広がっていくことになるだろう。

文/下川英馬 内外タイムス

上海の郊外（筆者撮影）