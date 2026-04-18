俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。撮影中に一度も褒めてくれなかった監督について語った。

番組では、柳楽が過去に映画「浅草キッド」でタッグを組んだ劇団ひとりを取材。柳楽は「うわ！」と驚きながら「劇団監督はたけしさんのものまねがうまいんです。僕がやると“3点”みたいな」と辛口評価を受けたと明かした。

劇団ひとりに取材を行ったMCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔が「ひとりさんが全然褒めてくれなかったって？」と話題を振ると「褒めてくれなかった！」と苦笑いの柳楽。「だけど僕、劇団監督の映画すごい好きなんです。映画監督としてすごいなと思って」と話した。

藤ヶ谷が「ひとりさんも言ってたのは“めちゃくちゃいいと思ったことたくさんあったけど、自分もいっぱいいっぱいで伝えることができなかった”と。“褒めることができなかった”と」と続けると「嬉しいですよ」とニッコリ。「言葉以上に信頼関係ができた気がした。言ってくれることが…簡単なことではないんだけど、それを越えたら何か自分にとっていいかもしれないって思わせてくれる」とした上で「だから『浅草キッド』リリースしたときにいろんな方からメッセージもらって、ありがたいことに評価していただけてるから感謝してます」と締めくくった。