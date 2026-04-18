◆米大リーグ アスレチックス―ホワイトソックス（１７日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１７日（日本時間１８日）、敵地・アスレチックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、４点をリードした７回２死満塁で３試合ぶりの本塁打となる６号満塁本塁打を放った。メジャー初の１試合３安打にもなった。

１打席目こそ空振り三振に倒れたが、２、３打席目に２打席連続安打。メジャー２０試合目の出場で初のマルチ安打、２打席連続安打となった。４打席目も空振り三振に倒れたが、５―１と４点をリードした７回２死満塁の５打席目に、フルカウントから前の打席で三振を喫していた右腕のアルバラドの９８・２マイル（約１５８・０キロ）直球をセンターに運んだ。打球速度１１４・１マイル（約１８３・６キロ）、飛距離４３１フィート（約１３１メートル）でバックスクリーンを超える特大の完璧な一発だった。

勢いが止まらない。開幕から３試合連続本塁打という鮮烈なデビューを飾った村上。その後はメジャーの投手に苦しんできたが、１４日（同１５日）の本拠地・レイズ戦で９試合ぶりの本塁打となる５号を放った。４試合連続で安打が出ていなかった中で５試合、２５打席ぶりに出た安打が、待望の一発となった。その後２試合は１安打のみだったが、再びアーチを描いた。

この日の試合前の時点で１９試合に出場して打率は１割６分７厘。苦しんでいることは事実だが、２０試合での６本塁打は、１６２試合のレギュラーシーズンに換算すると４８・６発ペースという圧巻の量産態勢だ。この日は満弾で３本目の安打となり、打率も２割ちょうどとなった。日本人選手の１年目の最多本塁打は１８年大谷（エンゼルス）の２２本。このまま本塁打を積み重ねていけば、大谷の記録は村上にとって通過点にしかならなそうだ。

▽村上「前回の打席（４打席目）で三振してしまっていたので、（投手の）球の軌道はイメージできていた。中途半端に振ることだけはやめようと思って、思い切り振りました」